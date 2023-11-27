Мерка Парижа покинула Х, назвав платформу "всемирной помойкой"

Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что покидает платформу X (ранее Twitter), поскольку эта социальная сеть в последние годы стала "оружием массового уничтожения демократий". Об этом пишет Politico, передает УНН.

Детали

Идальго указала на ответственность владельца сети Илона Маска за изменения, внесенные в работу платформы после того, как он возглавил компанию в октябре 2022 года.

Эта платформа и ее владелец действуют намеренно, чтобы обострить напряженность и конфликты написала Идальго в заявлении, опубликованном на X, добавив, что платформа стала "большой всемирной помойкой".

Глава французской столицы назвала Х политическим проектом, который стремится отказаться от демократии и ее ценностей в пользу "мощных частных интересов".

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