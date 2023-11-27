Мерка Парижа покинула Х, назвав платформу "всемирной помойкой"
Киев • УНН
Мэр Парижа Анн Идальго покинула социальную сеть, критикуя ее роль в подрыве демократии и ссылаясь на обострение напряженности, которое ее владелец Илон Маск вызвал после своего прихода к власти.
Мэр Парижа Анн Идальго объявила, что покидает платформу X (ранее Twitter), поскольку эта социальная сеть в последние годы стала "оружием массового уничтожения демократий". Об этом пишет Politico, передает УНН.
Детали
Идальго указала на ответственность владельца сети Илона Маска за изменения, внесенные в работу платформы после того, как он возглавил компанию в октябре 2022 года.
Эта платформа и ее владелец действуют намеренно, чтобы обострить напряженность и конфликты
Глава французской столицы назвала Х политическим проектом, который стремится отказаться от демократии и ее ценностей в пользу "мощных частных интересов".
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Манипуляция, дезинформация, усиление языка ненависти, организованное преследование, антисемитизм и доказанный расизм, нападения на ученых, климатологов, женщин, экологов, прогрессивных людей и всех тех, кто имеет добрую волю, кто желает мирных и мирных политических дебатов: перечень злоупотреблений бесконечен. Я отказываюсь принимать в этом участие
Мерка Парижа покинула Х, назвав платформу "всемирной помойкой"
Мэр Парижа Анн Идальго покинула социальную сеть, критикуя ее роль в подрыве демократии и ссылаясь на обострение напряженности, которое ее владелец Илон Маск вызвал после своего прихода к власти.
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