Мэра Львова вызвали на допрос в СБУ по делу Форума безопасности

“Я сегодня на 15:00 иду в СБУ, меня вызывают в качестве свидетеля по этому форуму. В СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами будут общаться со мной ”, - сообщил Андрей Садовой.

Напомним, 30 ноября на Львовском форуме безопасности на карте Украины временно оккупированные территории Украины были обозначены, как “народные республики Донецка и Луганска”. Карта была размещена на экранах непосредственно во время Форума. Губернатор Львовской области Олег Синютка по этому поводу выразил публичное возмущение и подал заявление в СБУ.

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