Мэра Львова вызвали на допрос в СБУ по делу Форума безопасности

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 108984 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 127333 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105755 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107596 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня глава Львова Андрей Садовой даст показания управлению Службы безопасности Украины относительно инцидента, который произошел на Форуме безопасности во Львове. Об этом мэр Львова сообщил во время общения с активистами сегодня во Львовской городскос совете, передает корреспондент УНН.

“Я сегодня на 15:00 иду в СБУ, меня вызывают в качестве свидетеля по этому форуму. В СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами будут общаться со мной ”, - сообщил Андрей Садовой.

Напомним, 30 ноября на Львовском форуме безопасности на карте Украины временно оккупированные территории Украины были обозначены, как “народные республики Донецка и Луганска”. Карта была размещена на экранах непосредственно во время Форума. Губернатор Львовской области Олег Синютка по этому поводу выразил публичное возмущение и подал заявление в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ возбудила дело за карту во Львове с изображением “ДНР / ЛНР”

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