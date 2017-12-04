Мэра Львова вызвали на допрос в СБУ по делу Форума безопасности
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 4 декабря. УНН. Сегодня глава Львова Андрей Садовой даст показания управлению Службы безопасности Украины относительно инцидента, который произошел на Форуме безопасности во Львове. Об этом мэр Львова сообщил во время общения с активистами сегодня во Львовской городскос совете, передает корреспондент УНН.
“Я сегодня на 15:00 иду в СБУ, меня вызывают в качестве свидетеля по этому форуму. В СБУ вместо того, чтобы заниматься террористами будут общаться со мной ”, - сообщил Андрей Садовой.
Напомним, 30 ноября на Львовском форуме безопасности на карте Украины временно оккупированные территории Украины были обозначены, как “народные республики Донецка и Луганска”. Карта была размещена на экранах непосредственно во время Форума. Губернатор Львовской области Олег Синютка по этому поводу выразил публичное возмущение и подал заявление в СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ возбудила дело за карту во Львове с изображением “ДНР / ЛНР”