Мера Львова викликали на допит в СБУ по справі Безпекового форуму
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 4 грудня. УНН. Сьогодні очільник міста Львова Андрій Садовий дасть свідчення управлінню Служби безпеки України щодо інциденту, який трапився на Безпековому форумі у Львові. Про це мер Львова повідомив під час спілкування із активістами сьогодні у львівській міській раді, передає кореспондент УНН.
“Я сьогодні на 15:00 йду в СБУ, мене викликають в якості свідка по цьому форуму. В СБУ замість того, щоб займатись терористами будуть спілкуватись зі мною”, — повідомив Андрій Садовий.
Нагадаємо, 30 листопада на Львівському безпековому форумі на карті України тимчасово окупованої території України були позначені, як “народні республіки Донецька та Луганська”. Мапа була розміщена на екранах безпосередньо під час Форуму. Губернатор Львівської області Олег Синютка з цього приводу висловив публічне обурення та подав заяву до СБУ.
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