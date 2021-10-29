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Мэра Харькова вряд ли выберут в воскресенье – будет второй тур: политолог Соколовская

Киев • УНН

 • 19740 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Ни один из кандидатов в мэры Харькова не имеет достаточной поддержки для победы в первом туре выборов, которые пройдут 31 октября. Об этом УНН рассказала политолог Янина Соколовская.

Мэра Харькова вряд ли выберут в воскресенье – будет второй тур: политолог Соколовская

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“Если не будет масштабных фальсификаций со стороны местных властей, я имею в виду Терехова и тех, кто возле него – это будет второй тур выборов. В первом туре невозможно добиться результатов, позволяющих ограничиться этим первым туром, такого победителя не будет. Во второй тур должны выйти Терехов и Добкин, и дальше побеждает тот, кто мобилизует большее количество электората”, — прогнозирует она.

По убеждению Соколовской, несмотря на попытки временного мэра Харькова Игоря Терехова предстать наследником Геннадия Кернеса — он таким в реальности не стал. Более того, по ее словам, есть веские причины сомневаться в том, что Терехов легально занял кресло Кернеса.

“Эти попытки поделить наследство Кернеса, доказать, что кто-то ближе к нему – это пытается делать Терехов, хотя есть много публикаций о том, что подпись Кернеса о назначении Терехова в.и.о. главы города была подделана. Он (Терехов - ред.) будет "рвать кошки" и мобилизовывать административные ресурсы, делать все, чтобы остаться у власти. С другой стороны, Добкин ведет честную спокойную кампанию и я надеюсь, что харьковчане обдумают одно и другое, как идут кампании, кто ближе к Кернесу, кто больше может сделать для города и сделают правильный выбор”, — резюмировала Соколовская.

К теме

Выборы мэра Харькова пройдут 31 октября. Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, второй тур может быть назначен на 21 ноября.

На данный момент есть два фаворита предвыборной гонки: Игорь Терехов и Михаил Добкин. Причем, как считают некоторые политологи, Добкин может победить Терехова во втором туре.

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