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Мера Харкова навряд чи оберуть у неділю - буде другий тур: політолог Соколовська

Київ • УНН

 • 19740 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Жоден з кандидатів в мери Харкова не має достатньої підтримки для перемоги у першому турі виборів, які відбудуться 31 жовтня. Про це УНН розповіла політолог Яніна Соколовська.

Мера Харкова навряд чи оберуть у неділю - буде другий тур: політолог Соколовська

Цитата

“Якщо не буде масштабних фальсифікацій з боку місцевої влади, я маю на увазі Терехова і тих, хто біля нього — то буде другий тур виборів. В першому турі неможливо досягти результатів, які дозволять обмежитись цим першим туром, такого переможця не буде. В другий тур мають вийти Терехов і Добкін, і далі буде перемагати той, хто мобілізує більшу кількість електорату”, — прогнозує вона.

На переконання Соколовської, попри намагання тимчасового мера Харкова Ігора Терехова предстати “спадкоємцем” Геннадія Кернеса — він таким в реальності не став. Більше того, за її словами, є вагомі причини сумніватися в тому, що Терехов легально зайняв крісло Кернеса.

“Ці намагання поділити спадок Кернеса, довести, що хтось ближче до нього — це намагається робити Терехов, хоча є багато публікацій про те, що підпис Кернеса щодо призначення Терехова т.в.о. голови міста був підроблений. Він (Терехов -ред) буде „рвати кішки“ і мобілізовувати адміністративні ресурси, робити все, щоб залишитися при владі. З іншого боку Добкін веде чесну спокійну кампанію і я сподіваюся, що харків’яни обдумають одне і друге, як йдуть кампанії, хто ближче до Кернеса, хто більше може зробити для міста і зроблять правильний вибір”, — резюмувала Соколовська.

До теми

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. Якщо жоден із кандидатів не набере більше 50%, другий тур можуть призначити на 21 листопада.

На даний момент є два фаворити передвиборчих перегонів: Ігор Терехов та Михайло Добкін. Причому, як вважають деякі політологи, Добкін може перемогти Терехова у другому турі.

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