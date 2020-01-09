Меморандум правительства с производителями сохранит монополию на табачном рынке

КИЕВ. 9 января. УНН. Опубликовано рабочий проект Меморандума, который Кабинет Министров Украины подписал с представителями табачной промышленности. После исследования документа, журналисты Delo.UA пришли к выводу, что встреча производителей с Президентом 7 ноября, подписание Меморандума с правительством и ряд новых законопроектов — это часть лоббистского плана по сохранению монополии на табачном рынке.