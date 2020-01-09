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Меморандум правительства с производителями сохранит монополию на табачном рынке

Меморандум правительства с производителями сохранит монополию на табачном рынке

Киев  •  УНН

 • 8529 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. Опубликовано рабочий проект Меморандума, который Кабинет Министров Украины подписал с представителями табачной промышленности. После исследования документа, журналисты Delo.UA пришли к выводу, что встреча производителей с Президентом 7 ноября, подписание Меморандума с правительством и ряд новых законопроектов — это часть лоббистского плана по сохранению монополии на табачном рынке.

С помощью подписанного Меморандума, производители нашли возможность обойти намерения Зеленского по “борьбе с монополией и построению конкурентного табачного рынка” и наоборот пытаются усилить позиции монополиста, блокируя развитие малого и среднего бизнеса в области. Также, Меморандум будет использован табачными компаниями в судах для обжалования штрафа АМКУ в размере 6,5 млрд. грн за антиконкурентные согласованные действия. Документ в предложенной редакции означает ревизию решений АМКУ — такого в истории Украины еще не происходило.

Подписание меморандума табачных компаний с правительством — это украинское ноу-хау. Со времен принятия Рамочной Конвенции ВОЗ по борьбе против табака, в мире не зафиксировано ни одного случая подписания подобного документа среди стран, ратифицировавших конвенцию. Наоборот, Кабмин, согласно Конвенции, обязан “защитить свою политику от воздействия коммерческих и других корпоративных интересов табачной промышленности”.

Часть предложений Меморандума вообще относятся к компетенции Верховной Рады. А гарантии от Кабмина об изменении 5% налога с розничных продаж табачными изделиями, вынесенные в Меморандуме отдельным пунктом — выгодны монополисту “Тедис-Украина”.

С этой же целью, 27 ноября 2019 года народный депутат Ковалев А.И. зарегистрировал три законопроекта: № 2501, № 2502, № 2503. Положение которых полностью перешли в виде поправок ко II чтению законопроектов № 1210 и 1209-1, и будут рассматриваться на профильном комитете 13 января 2020 года.

Законопроекты были разработаны ЧАО “Делойт энд Туш ЮСК”, заказчиком является табачный монополист ООО “Тедис-Украина”, стоимость услуг составила 3 млн 780 грн. На заседаниях рабочих групп в профильном комитете представитель “Делойт энд Туш ЮСК”, Роман Макарчук, объяснял присутствующим указанные проекты как их непосредственный разработчик.

Также в проектах предлагается увеличить годовую плату за оптовую лицензию на торговлю табаком в 6 раз — до 3 млн. гривен. Дополнительно, лоббисты пытаются создать и другие искусственные ограничения для работы мелких субъектов хозяйствования: фиксированное количество персонала и грузовых машин у субъекта, и подобное. Также, в поправках ко II чтению законопроекта № 1210 вместо поддержки повышения налогов на ТВЕН (табак для нагрева), внесли предложения уменьшить уровень налогов по сравнению с принятым в 1-м чтении — в 20 раз.

Согласно Меморандуму, именно Кабинет Министров Украины должен принять на себя обеспечение контроля за соблюдением законодательства, в случае принятия поправок.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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