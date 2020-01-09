Меморандум уряду з виробниками збереже монополію на тютюновому ринку

За допомогою підписаного Меморандуму, виробники знайшли можливість обійти наміри Зеленського про “боротьбу з монополією та побудову конкурентного тютюнового ринку” і навпаки намагаються посилити позиції монополіста, блокуючи розвиток малого та середнього бізнесу в галузі. Також, Меморандум буде використано тютюновими компаніями в судах для оскарження штрафу АМКУ у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії. Документ в запропонованій редакції означає ревізію рішень АМКУ — такого в історії України ще не відбувалось.

Підписання меморандуму тютюнових компаній з урядом — це українське ноу-хау. З часів прийняття Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, в світі не зафіксовано жодного випадку підписання подібного документу серед країн, що ратифікували конвенцію. Навпаки, Кабмін, згідно Конвенції, мав “захистити свою політику від впливу комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості”.

Частина пропозицій Меморандуму взагалі відносяться до компетенції Верховної Ради. А гарантії від Кабміну щодо зміни 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, винесені в Меморандумі окремим пунктом — вигідні монополісту “Тедіс-Україна”.

З цією ж метою, 27 листопада 2019 року народний депутат Ковальов О.І. зареєстрував три законопроекти: № 2501, № 2502, № 2503. Положення яких повністю перейшли у вигляді поправок до II читання законопроектів № 1210 та 1209-1, та будуть розглядатись на профільному комітеті 13 січня 2020 року.

Законопроекти були розроблені ПрАТ “Делойт Енд Туш ЮСК”, замовником є тютюновий монополіст ТОВ “Тедіс-Україна”, вартість послуг склала 3 млн 780 грн. На засіданнях робочих груп в профільному комітеті представник “Делойт Енд Туш ЮСК”, Роман Макарчук, пояснював присутнім вказані проекти як їх безпосередній розробник.

Також у проектах пропонується збільшити річну плату за оптову ліцензію на торгівлю тютюном у 6 разів — до 3 млн. гривень. Додатково, лобісти намагаються створити і інші штучні обмеження для роботи дрібних суб’єктів господарювання: фіксована кількість персоналу та вантажних машин у суб’єкта, та подібне. Також, в поправках до II читання законопроекту № 1210 замість підтримки підвищення податків на ТВЕН (тютюн для нагрівання), внесли пропозиції зменшити рівень податків у порівнянні з прийнятим у 1-му читанні — у 20 разів.

Згідно Меморандуму, саме Кабінет Міністрів України має взяти на себе забезпечення контролю за дотриманням законодавства, у випадку прийняття поправок.