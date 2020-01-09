Меморандум уряду з виробниками збереже монополію на тютюновому ринку

ukru
07:14 • 4363 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
07:00 • 8761 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

06:24 • 22768 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 108144 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 160970 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 260117 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 260368 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 254888 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236125 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 203908 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
1 м/с
57 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

Сікорський: ставлення Трампа до війни в Україні ставить під загрозу глобальну довіру до США

01:35 • 33623 перегляди
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

03:10 • 35980 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

03:31 • 57955 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 41792 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

05:17 • 39291 перегляди
Публікації
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

07:00 • 8745 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

06:24 • 22768 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

05:45 • 18167 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

04:30 • 41792 перегляди
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 260117 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 87410 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 36734 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 142470 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 155454 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 114725 перегляди
Актуальне
Меморандум уряду з виробниками збереже монополію на тютюновому ринку

Меморандум уряду з виробниками збереже монополію на тютюновому ринку

Київ • УНН

 • 8529 перегляди

КИЇВ. 9 січня. УНН. Опубліковано робочий проекту Меморандуму, котрий Кабінет Міністрів України підписав з представниками тютюнової промисловості. Після дослідження документу, журналісти Delo.UA дійшли висновку, що зустріч виробників з Президентом 7 листопада, підписання Меморандуму з урядом та низка нових законопроектів — це частина лобістського плану по збереженню монополії на тютюновому ринку.

За допомогою підписаного Меморандуму, виробники знайшли можливість обійти наміри Зеленського про “боротьбу з монополією та побудову конкурентного тютюнового ринку” і навпаки намагаються посилити позиції монополіста, блокуючи розвиток малого та середнього бізнесу в галузі. Також, Меморандум буде використано тютюновими компаніями в судах для оскарження штрафу АМКУ у розмірі 6,5 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії. Документ в запропонованій редакції означає ревізію рішень АМКУ — такого в історії України ще не відбувалось.

Підписання меморандуму тютюнових компаній з урядом — це українське ноу-хау. З часів прийняття Рамкової Конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну, в світі не зафіксовано жодного випадку підписання подібного документу серед країн, що ратифікували конвенцію. Навпаки, Кабмін, згідно Конвенції, мав “захистити свою політику від впливу комерційних та інших корпоративних інтересів тютюнової промисловості”.

Частина пропозицій Меморандуму взагалі відносяться до компетенції Верховної Ради. А гарантії від Кабміну щодо зміни 5% податку з роздрібного продажу тютюновими виробами, винесені в Меморандумі окремим пунктом — вигідні монополісту “Тедіс-Україна”.

З цією ж метою, 27 листопада 2019 року народний депутат Ковальов О.І. зареєстрував три законопроекти: № 2501, № 2502, № 2503. Положення яких повністю перейшли у вигляді поправок до II читання законопроектів № 1210 та 1209-1, та будуть розглядатись на профільному комітеті 13 січня 2020 року.

Законопроекти були розроблені ПрАТ “Делойт Енд Туш ЮСК”, замовником є тютюновий монополіст ТОВ “Тедіс-Україна”, вартість послуг склала 3 млн 780 грн. На засіданнях робочих груп в профільному комітеті представник “Делойт Енд Туш ЮСК”, Роман Макарчук, пояснював присутнім вказані проекти як їх безпосередній розробник.

Також у проектах пропонується збільшити річну плату за оптову ліцензію на торгівлю тютюном у 6 разів — до 3 млн. гривень. Додатково, лобісти намагаються створити і інші штучні обмеження для роботи дрібних суб’єктів господарювання: фіксована кількість персоналу та вантажних машин у суб’єкта, та подібне. Також, в поправках до II читання законопроекту № 1210 замість підтримки підвищення податків на ТВЕН (тютюн для нагрівання), внесли пропозиції зменшити рівень податків у порівнянні з прийнятим у 1-му читанні — у 20 разів.

Згідно Меморандуму, саме Кабінет Міністрів України має взяти на себе забезпечення контролю за дотриманням законодавства, у випадку прийняття поправок.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.13
Bitcoin
$84,195.90
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,036.09
Ethereum
$1,973.50