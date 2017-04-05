Мелитопольский рабовладелец и ранее совершал преступления - полиция
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 5 апреля. УНН. Мужчина 1954 года рождения сдавал жилье супружеской паре из Мелитополя. Затем предприимчивый фермер выдумал несуществующий долг и, якобы из-за него, насильно вывез мужчину и женщину, посадил их на цепь в заброшенном ангаре и не давал есть и пить более суток. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Нацполиции области Екатерина Людвик, передает УНН.
Небезразличные граждане, узнав о происходящем, обратились в мелитопольскую полицию.
В гараже у “рабовладельца” полицейские обнаружены 82 охотничьих патрона 16-го калибра, 24 патрона калибра 7,62 мм, 35 тротиловых шашек общим весом 7 кг и металлическую банку охотничьего пороха.
Также во время следствия правоохранители установили, что по данному правонарушителю кроется еще одно преступление.
Осенью прошлого года, мелитопольский фермер избил женщину палкой и отобрал у нее мобильный телефон.
Теперь на него завели три дела: за незаконное лишение свободы или похищение человека, незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и разбой.
Напомним, 3 апреля неравнодушные граждане сообщили правоохранителям о том, что местный фермер похитил супругов и удерживает их на цепи в ангаре.