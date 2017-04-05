Мелітопольский "рабовласник" і раніше скоював злочини - поліція

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 5 квітня. УНН. Чоловік 1954 року народження здавав житло подружній парі з Мелітополя. Потім заповзятливий фермер вигадав неіснуючий борг і, нібито через нього, насильно вивіз чоловіка і жінку, посадив їх на ланцюг в покинутому ангарі і не давав їсти і пити більше доби. Про це повідомила керівник прес-служби Нацполіції області Катерина Людвік, передає УНН.

Небайдужі громадяни, дізнавшись про те, що відбувається, звернулися до мелітопольської поліції.

У гаражі у "рабовласника" поліцейські виявили 82 мисливських патрони 16-го калібру, 24 патрони калібру 7,62 мм, 35 ​​тротилових шашок загальною вагою 7 кг і металеву банку мисливського пороху.

Також під час слідства правоохоронці встановили, що за правопорушником криється ще один злочин.

Восени минулого року, мелітопольський фермер побив жінку палицею і відібрав у неї мобільний телефон.

Тепер на нього завели три справи: за незаконне позбавлення волі або викрадення людини, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і розбій.

Нагадаємо, 3 квітня небайдужі громадяни повідомили правоохоронцям про те, що місцевий фермер викрав подружжя і утримує їх на ланцюгу в ангарі.

Українські Національні Новини

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