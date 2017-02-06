СБУ разоблачила механизм легализации незаконно вырубленной древесины

Правоохранителями было установлено, что группа лиц из Киевской области незаконно продавала древесину из угодий Житомирской и Киевской областей на территорию западной Украины. Для оформления документации дельцы использовали бланки, похищенные на одном из предприятий в Волновахе Донецкой области.

"Сотрудники Житомирского управления СБУ совместно с полицией на трассе "Киев-Чоп" остановили грузовик, перевозивший двадцать два кубометра древесины. Во время проверки водитель предоставил правоохранителям недостоверные товарно-транспортные документы и спецификацию на транспортируемую древесину. Настоящий объем на треть не отвечал задекларированному. Кроме того, на бревнах не было соответствующих чипов и другой маркировки. На автомобиль с незаконным грузом, ориентировочной стоимостью 200 тыс. гривен, наложен арест. Открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности организаторов противоправной сделки", - сообщили в СБУ.