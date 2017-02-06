СБУ викрила механізм легалізації незаконно вирубаної деревини
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 6 лютого. УНН. Механізм легалізації незаконно вирубаної деревини викрили співробітники СБУ. Про це проінформували у прес-службі СБУ у Житомирській області, повідомляє УНН.
Правоохоронцями було встановлено, що група осіб з Київщини незаконно продавала деревину з угідь Житомирської та Київської областей на територію західної України. Для оформлення документації ділки викристовували бланки, викрадені на однмоу із підприємств у Волновасі Донецької області.
“Співробітники Житомирського управління СБУ спільно з поліцією на трасі „Київ-Чоп“ зупинили вантажівку, яка перевозила двадцять два кубометри деревини. Під час перевірки водій надав правоохоронцям недостовірні товарно-транспортні документи та специфікацію на транспортовану деревину. Справжній об’єм деревини на третину не відповідав задекларованому. Крім того, на колодах не були відповідних чіпів та іншого маркування. На автомобіль із незаконним вантажем, орієнтовною вартістю 200 тисяч гривень, накладено арешт. Відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів протиправної оборудки”, — повідомили в СБУ.