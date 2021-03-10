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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 56729 просмотра

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Медик: бессимптомные носители движут пандемию, а массовое тестирование сдержит третью волну COVID-19

Медик: бессимптомные носители движут пандемию, а массовое тестирование сдержит третью волну COVID-19

Киев  •  УНН

 • 11997 просмотра

КИЕВ. 10 марта. УНН. Бессимптомный носитель является двигателем пандемии, который распространяет COVID-19. Исследования на иммунитет к коронавирусу, проведенные в Мариуполе, показали, что 40% населения переболели без симптомов, не догадываясь о своем инфекционном статусе. Поэтому тестирование является эффективным методом сдерживания распространения COVID-19. Об этом в комментарии УНН рассказал главный врач Мариупольской городской больницы скорой медицинской помощи Сергей Орлеанский.

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Цитата:

“Мы понимаем, что многие люди, которые переносят инфекцию, являются абсолютно бессимптомными. Это, как правило, молодые. Поэтому противоэпидемиологические методы, ношение масок и обработка рук как раз и направлены на это: молодой человек придет к бабушке или дедушке или в транспорте легко заразит людей, которые могут тяжело перенести это заболевание, а некоторые могут даже умереть. Поэтому, конечно, хорошо, например, делать, как китайцы: как только появляется небольшой очаг инфекции, они всех поголовно тестируют. Это правильно и теоретически — это здорово”, — считает медик.

Детали

Врач отмечает, что эффективным способом проверки на COVID-19 является массовое тестирования всех людей в очаге — не только тех, у кого есть соответствующие симптомы.

“То, заразен ли человек, нам может подтвердить только ПЦР-исследование, экспресс на антиген и ИФА-тест антиген с помощью мазка из носа, в котором определяется наличие живого вируса. В этот период пациента нужно изолировать как минимум на 2 недели. Пациент может быть бессимптомным носителем, но все равно заражать”, — отмечает Орлеанский.

По его мнению, для комплексного подхода следует использовать все доступные в Украине средства тестирования COVID-19: ПЦР-метод, украинские ИФА на антиген и экспресс-тест на антиген.

“ПЦР, экспрессы, украинские ИФА на антиген — это прекрасные методы, проводимые с помощью мазка из носа. Что касается стационара, то мы всех пациентов, которые к нам поступают, тестируем антигенными тестами. Если он положительные, то эти пациенты изолируются в отдельную палату”, — рассказал Орлеанский.

 

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