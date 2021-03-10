Медик: безсимптомні носії рухають пандемію, а масове тестування стримає третю хвилю COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Безсимптомний носій є двигуном пандемії, який поширює COVID-19. Дослідження на імунітет до коронавірусу, проведені в Маріуполі, показали, що 40% населення перехворіли без симптомів, не здогадуючись про свій інфекційний статус. Тому тестування є ефективним методом стримування поширення COVID-19. Про це в коментарі УНН розповів головний лікар Маріупольської міської лікарні швидкої медичної допомоги Сергій Орлеанський.
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“Ми розуміємо, що багато людей, які переносять інфекцію, є абсолютно безсимптомними. Це, як правило, молодь. Тому протиепідемічні методи, носіння масок і обробка рук якраз і спрямовані на це: молода людина прийде до бабусі чи дідуся або в транспорті легко заразить людей, які можуть важко перенести це захворювання, а деякі можуть навіть померти. Тому, звичайно, добре, наприклад, робити, як китайці: як тільки з’являється невеликий осередок інфекції, вони всіх поголовно тестують. Це правильно і теоретично — це чудово”, - вважає медик.
Деталі
Лікар зазначає, що ефективним способом перевірки на COVID-19 є масове тестування всіх людей в осередку — не тільки тих, у кого є відповідні симптоми.
“Те, заразна людина, чи ні, нам може підтвердити тільки ПЛР-дослідження, експрес на антиген і ІФА-тест антиген за допомогою мазка з носа, у якому визначається наявність живого вірусу. У цей період пацієнта потрібно ізолювати як мінімум на 2 тижні. Пацієнт може бути безсимптомним носієм, але все одно заражати”, - зазначає Орлеанський.
На його думку, для комплексного підходу слід використовувати всі доступні в Україні засоби тестування COVID-19: ПЛР-метод, українські ІФА на антиген і експрес-тест на антиген.
“ПЛР, експреси, українські ІФА на антиген — це прекрасні методи, що проводяться за допомогою мазка з носа. Що стосується стаціонару, то ми всіх пацієнтів, які до нас надходять, тестуємо антигенними тестами. Якщо він позитивний, то ці пацієнти ізолюються в окрему палату”, - розповів Орлеанський.