Медик: безсимптомні носії рухають пандемію, а масове тестування стримає третю хвилю COVID-19

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“Ми розуміємо, що багато людей, які переносять інфекцію, є абсолютно безсимптомними. Це, як правило, молодь. Тому протиепідемічні методи, носіння масок і обробка рук якраз і спрямовані на це: молода людина прийде до бабусі чи дідуся або в транспорті легко заразить людей, які можуть важко перенести це захворювання, а деякі можуть навіть померти. Тому, звичайно, добре, наприклад, робити, як китайці: як тільки з’являється невеликий осередок інфекції, вони всіх поголовно тестують. Це правильно і теоретично — це чудово”, - вважає медик.

Деталі

Лікар зазначає, що ефективним способом перевірки на COVID-19 є масове тестування всіх людей в осередку — не тільки тих, у кого є відповідні симптоми.

“Те, заразна людина, чи ні, нам може підтвердити тільки ПЛР-дослідження, експрес на антиген і ІФА-тест антиген за допомогою мазка з носа, у якому визначається наявність живого вірусу. У цей період пацієнта потрібно ізолювати як мінімум на 2 тижні. Пацієнт може бути безсимптомним носієм, але все одно заражати”, - зазначає Орлеанський.

На його думку, для комплексного підходу слід використовувати всі доступні в Україні засоби тестування COVID-19: ПЛР-метод, українські ІФА на антиген і експрес-тест на антиген.

“ПЛР, експреси, українські ІФА на антиген — це прекрасні методи, що проводяться за допомогою мазка з носа. Що стосується стаціонару, то ми всіх пацієнтів, які до нас надходять, тестуємо антигенними тестами. Якщо він позитивний, то ці пацієнти ізолюються в окрему палату”, - розповів Орлеанський.