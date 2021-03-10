Медик: безсимптомні носії рухають пандемію, а масове тестування стримає третю хвилю COVID-19

ukru
21:00 • 34609 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 74446 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 60594 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101349 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69206 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97929 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116728 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144763 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184241 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312417 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104316 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102222 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105978 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101479 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97834 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61154 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312418 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246361 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340017 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333446 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64765 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110246 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111023 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107977 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121407 перегляди
Актуальне
Медик: безсимптомні носії рухають пандемію, а масове тестування стримає третю хвилю COVID-19

Медик: безсимптомні носії рухають пандемію, а масове тестування стримає третю хвилю COVID-19

Київ • УНН

 • 12002 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Безсимптомний носій є двигуном пандемії, який поширює COVID-19. Дослідження на імунітет до коронавірусу, проведені в Маріуполі, показали, що 40% населення перехворіли без симптомів, не здогадуючись про свій інфекційний статус. Тому тестування є ефективним методом стримування поширення COVID-19. Про це в коментарі УНН розповів головний лікар Маріупольської міської лікарні швидкої медичної допомоги Сергій Орлеанський.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У “слуг народу” будуть розбиратися, чому держлабораторії не закуповують вітчизняні тести на COVID-19

Цитата:

“Ми розуміємо, що багато людей, які переносять інфекцію, є абсолютно безсимптомними. Це, як правило, молодь. Тому протиепідемічні методи, носіння масок і обробка рук якраз і спрямовані на це: молода людина прийде до бабусі чи дідуся або в транспорті легко заразить людей, які можуть важко перенести це захворювання, а деякі можуть навіть померти. Тому, звичайно, добре, наприклад, робити, як китайці: як тільки з’являється невеликий осередок інфекції, вони всіх поголовно тестують. Це правильно і теоретично — це чудово”, - вважає медик.

Деталі

Лікар зазначає, що ефективним способом перевірки на COVID-19 є масове тестування всіх людей в осередку — не тільки тих, у кого є відповідні симптоми.

“Те, заразна людина, чи ні, нам може підтвердити тільки ПЛР-дослідження, експрес на антиген і ІФА-тест антиген за допомогою мазка з носа, у якому визначається наявність живого вірусу. У цей період пацієнта потрібно ізолювати як мінімум на 2 тижні. Пацієнт може бути безсимптомним носієм, але все одно заражати”, - зазначає Орлеанський.

На його думку, для комплексного підходу слід використовувати всі доступні в Україні засоби тестування COVID-19: ПЛР-метод, українські ІФА на антиген і експрес-тест на антиген.

“ПЛР, експреси, українські ІФА на антиген — це прекрасні методи, що проводяться за допомогою мазка з носа. Що стосується стаціонару, то ми всіх пацієнтів, які до нас надходять, тестуємо антигенними тестами. Якщо він позитивний, то ці пацієнти ізолюються в окрему палату”, - розповів Орлеанський.

 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Здоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79