McDonald's возобновит работу в Киеве и на западе – Кулеба

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"Приветствую решение компании McDonald’s возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны. Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", – написал Кулеба.

Детали

Министр отметил, что с представителями McDonald‘s проводили долгие переговоры относительно возобновления работы в Украине. По его словам, дело не только в бигмаках, по которым соскучились миллионы украинцев.

Возвращение крупной американской компании это:

• сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, несмотря на войну;

• рабочие места и налоги в украинский бюджет;

• часть восстановления Украины.

Напомним

McDonald's закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.

CEO McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова сообщила, что в компании работают над обновлением протоколов безопасности. Заведения не будут работать во время воздушных тревог.