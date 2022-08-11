McDonald's возобновит работу в Киеве и на западе – Кулеба
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's частично возобновит работу в Украине – сначала в Киеве и на западе. Об этом в Facebook сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, информирует УНН.
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"Приветствую решение компании McDonald’s возобновить работу части ресторанов в Украине. Сначала это будет Киев и западная часть нашей страны. Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается", – написал Кулеба.
Детали
Министр отметил, что с представителями McDonald‘s проводили долгие переговоры относительно возобновления работы в Украине. По его словам, дело не только в бигмаках, по которым соскучились миллионы украинцев.
Возвращение крупной американской компании это:
• сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, несмотря на войну;
• рабочие места и налоги в украинский бюджет;
• часть восстановления Украины.
Напомним
McDonald's закрылся в Украине из-за полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года.
CEO McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова сообщила, что в компании работают над обновлением протоколов безопасности. Заведения не будут работать во время воздушных тревог.