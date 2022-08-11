McDonald’s відновить роботу в Києві та на заході – Кулеба
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s частково відновить роботу в Україні – спочатку у Києві та на заході. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує УНН.
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"Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни. Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається", – написав Кулеба.
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Міністр зазначив, що з представниками McDonald‘s проводили довгі переговори щодо відновлення роботи в Україні. За його словами, річ не лише у бігмаках, за якими скучили мільйони українців.
Повернення великої американської компанії це:
• сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, попри війну;
• робочі місця та податки до українського бюджету;
• частина відновлення України.
Нагадаємо
McDonald’s закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.
CEO McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова повідомила, що в компанії працюють над оновленням протоколів безпеки. Заклади не працюватимуть під час повітряних тривог.