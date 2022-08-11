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McDonald’s відновить роботу в Києві та на заході – Кулеба

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s частково відновить роботу в Україні – спочатку у Києві та на заході. Про це у Facebook повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, інформує УНН.

McDonald’s відновить роботу в Києві та на заході – Кулеба

Цитата

"Вітаю рішення компанії McDonald’s відновити роботу частини ресторанів в Україні. Спочатку це буде Київ і західна частина нашої країни. Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається", – написав Кулеба.

Деталі

Міністр зазначив, що з представниками McDonald‘s проводили довгі переговори щодо відновлення роботи в Україні. За його словами, річ не лише у бігмаках, за якими скучили мільйони українців.

Повернення великої американської компанії це:

• сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, попри війну;

• робочі місця та податки до українського бюджету;

• частина відновлення України.

Нагадаємо

McDonald’s закрився в Україні через повномасштабне вторгнення росії у лютому 2022 року.

CEO McDonald’s в Україні Юлія Бадрітдінова повідомила, що в компанії працюють над оновленням протоколів безпеки. Заклади не працюватимуть під час повітряних тривог.

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