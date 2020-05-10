Mazda вынуждена взять 2,8 млрд долларов кредита из-за вызванных пандемией убытков
Киев • УНН
КИЕВ. 10 мая. УНН. Японский автоконцерн Mazda запросил кредит в размере 300 млрд иен (2,8 млрд долларов) у трех крупных банков Японии в связи с убытками, понесенными из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Nikkei.
Объем продаж автоконцерна в феврале текущего года снизился на 14%, в марте этот показатель уменьшился на 33% из-за карантина.
24 марта Mazda приостановила работу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде из-за падения спроса на продукцию автоконцерна.
Напомним, немецкие автоконцерны приостанавливают производство в КНР из-за вируса.