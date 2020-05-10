Mazda вынуждена взять 2,8 млрд долларов кредита из-за вызванных пандемией убытков

Объем продаж автоконцерна в феврале текущего года снизился на 14%, в марте этот показатель уменьшился на 33% из-за карантина.

24 марта Mazda приостановила работу нескольких своих заводов в Японии, Мексике и Таиланде из-за падения спроса на продукцию автоконцерна.

Напомним, немецкие автоконцерны приостанавливают производство в КНР из-за вируса.