Mazda змушена взяти 2,8 млрд доларів кредиту через викликані пандемією збитки

Обсяг продажів автоконцерну в лютому поточного року знизився на 14%, в березні цей показник зменшився на 33% через карантин.

24 березня Mazda призупинила роботу кількох своїх заводів в Японії, Мексиці і Таїланді через падіння попиту на продукцію автоконцерну.

Нагадаємо, німецькі автоконцерни припиняють виробництво в КНР через вірус.