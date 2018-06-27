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Почти треть украинский поддерживают создание поместной церкви

Почти треть украинский поддерживают создание поместной церкви

Киев  •  УНН

 • 8659 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В Украине 31% опрошенных граждан поддерживают создание поместной автокефальной православной церкви. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, передает УНН.

Согласно опросу, в общем создание в Украине автокефальной поместной православной церкви поддерживает 31% среди всего населения, не поддерживают 20%. Остальному населению это или безразлично (35%) или они не имеют определенного ответа (14%).

В частности, больше всего украинцев поддерживают такую ​​инициативу на Западе Украины - 58% и Центре - 35%.

Преимущественно не поддерживают на Юге (24% - против, 9% - за), на Востоке (соответственно, 28% и 10%) и на Донбассе (18,5% и 28%).

"Однако значительная часть населения в регионах относится к предложению создания единой поместной церкви безразлично не имеет определенного ответа (в Южном регионе таких 66%, Восточном - 62%, на Донбассе - 53%, в Центральном регионе - 47%, Западном - 30% )", - отмечается в результатах опроса.

В то же время, 57% граждан считают, что представители власти не должны участвовать в таких действий, еще 17% отстаивают мнение, что представители власти могут помогать инициативам православных церквей, а 7% уверены, что представители власти должны активно действовать в этом направлении по собственной инициативе.

А вот среди тех, кто поддерживает создание поместной церкви, уже 35% одобряют вспомогательную роль представителей власти в этих процессах, впрочем, и среди них 41% против такого вложения.

Отметим, что соответствующий опрос был представлен сегодня на пресс-конференции. Он был проведен с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Как сообщал УНН, в случае получения Томоса на создание единой поместной автокефальной церкви, украинская церковь может стать крупнейшей в мировом православии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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