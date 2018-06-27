Майже третина українців підтримують створення помісної церкви
Київ • УНН
КИЇВ. 27 червня. УНН. В Україні 31% опитаних громадян підтримують створення помісної автокефальної православної церкви. Про це йдеться у результатах дослідження, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Центром Разумкова, передає УНН.
Згідно з опитуванням, загалом створення в Україні автокефальної помісної православної церкви підтримує 31% серед усього населення, не підтримують 20%. Решті населення це або байдуже (35%) або вони не мають певної відповіді (14%).
Зокрема, найбільше українців підтримують таку ініціативу на Заході України - 58% та Центрі - 35%.
Переважно не підтримують на Півдні (24% – проти, 9% – за), Сході (відповідно, 28% і 10%) та на Донбасі (18,5% і 28%).
"Проте значна частина населення у регіонах ставиться до пропозиції створення єдиної помісної церкви байдуже чи не має певної відповіді (у Південному регіоні таких 66%, Східному – 62%, на Донбасі – 53%, у Центральному регіоні – 47%, Західному – 30%)", - зазначається у результатах опитування.
Водночас, 57% громадян вважають, що представники влади не повинні долучатися до таких дій, ще 17% обстоюють думку, що представники влади можуть допомагати ініціативам православних церков, а 7% певні, що представники влади мають активно діяти у цьому напрямі за власною ініціативою.
А от серед тих, хто підтримує створення помісної церкви, вже 35% схвалюють допоміжну роль представників влади у цих процесах, втім, і серед них 41% проти такого долучення.
Зазначимо, що відповідне опитування було представлене сьогодні на прес-конференції. Воно було проведене з 19 по 25 травня 2018 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
Як повідомляв УНН, у разі отримання Томосу на створення єдиної помісної автокефальної церкви, українська церква може стати найбільшою в світовому православ’ї.