Почти по всей Украине раздаются сирены, сообщают о вылете ракет из Мозыря
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Почти на всей территории Украины по состоянию на 19:00 раздается воздушная тревога, пишет УНН.
Детали
Так, тревога во всех областях кроме Херсонской и АР Крым.
Белорусские СМИ сообщили о возможном вылете ракеты из Мозыря из самолета.
Кроме того, Telegram-каналы сообщают о пролете ракеты над Винницкой областью.
Пока информация о ракетных ударах отсутствует.
Стоит отметить, что на момент публикации, отбой тревоги прозвучал в Киеве, Львове на Волыни и в Ровно.