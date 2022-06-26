Майже по всій Україні лунають сирени, повідомляють про виліт ракет із Мозира

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Так, тривога у всіх областях окрім Херсонської та АР Крим.

Білоруські ЗМІ повідомили про можливий виліт ракети з Мозиря з літака.

Крім того, Telegram-канали повідомляють про прольот ракети над Вінницькою областю.

Наразі інформація про ракетні удари відсутня.

Варто зазначити, на момент публікації, відбій тривоги прозвучав у Києві, Львові на Волині та у Рівному.