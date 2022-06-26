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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Майже по всій Україні лунають сирени, повідомляють про виліт ракет із Мозира

Майже по всій Україні лунають сирени, повідомляють про виліт ракет із Мозира

Київ • УНН

 • 248377 перегляди

КИЇВ. 12 червня. УНН. Майже на всій території України станом на 19:00 лунає повітряна тривога, пише УНН.

Деталі

Так, тривога у всіх областях окрім Херсонської та АР Крим.

Білоруські ЗМІ повідомили про можливий виліт ракети з Мозиря з літака.

Крім того, Telegram-канали повідомляють про прольот ракети над Вінницькою областю.

Наразі інформація про ракетні удари відсутня.

Варто зазначити, на момент публікації, відбій тривоги прозвучав у Києві, Львові на Волині та у Рівному.

Українські Національні Новини

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