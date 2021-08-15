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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 16523 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 42443 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 72171 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 141168 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 159838 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 126644 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 122126 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 161725 просмотра

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Почти без дождей и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Почти без дождей и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

 • 15983 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. На большей части территории Украины сегодня дождей не ожидается, температура воздуха днем достигнет 32 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу погоды от синоптиков, 15 августа на большей части территории страны без осадков; температура ночью 11-16°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем около 20°.

В Луганской, Донецкой, Запорожской областях и в Крыму местами кратковременный дождь, гроза; темература ночью 14-19°, днем 23-28°.

Ветер в Украине переменных направлений, 3-8 м/с.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°; в Киеве ночью 14-16°, днем около 30°.

Добавим

14 августа на 8:00 температура воды в Черном море составила 22-25°, в Азовском море 24-27°, в Днепре в пределах Киева 24°.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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