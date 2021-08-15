Майже без дощів і до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. На більшій частині території України сьогодні дощів не очікується, температура повітря вдень сягатиме 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом погоди від синоптиків, 15 серпня на більшій частині территорії країни без опадів; температура вночі 11-16°, вдень 27-32°; в Карпатах вночі 5-10°, вдень близько 20°.
У Луганській, Донецькій, Запорізькій областях та в Криму місцями короткочасний дощ, гроза; темература вночі 14-19°, вдень 23-28°.
Вітер в Україні змінних напрямків, 3-8 м/с.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 27-32°; у Києві вночі 14-16°, вдень близько 30°.
Додамо
14 серпня на 8 годину температура води становила в Чорному морі 22-25°, в Азовському морі 24-27°, у Дніпрі в межах Києва 24°.