Почти 42 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за прошедшие сутки

"За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения целом пересекли 41 800 человек и 5000 транспортных средств: "Майорское"- 9190 человек и 850 транспортных средств; "Марьинка"- 9385 человек и 1230 транспортных средств ; "Новотроицкое" - 9255 человек и 1735 транспортных средств; "Гнутово" - 6275 человек и 1175 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7690 человек", - говорится в сообщении.

Указано, что в контрольных пунктах въезда-выезда в среду утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 80/300; "Марьинка" - 250/250; "Новотроицкое" - 25/50; "Гнутово" - 250/150.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме, сообщили пограничники.

Напомним, более 34 тыс. человек пересекли КПВВ в зоне АТО за сутки.