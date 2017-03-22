Майже 42 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

"Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 41,8 тисяч осіб та 5 тисяч транспортних засобів: “Майорське” — 9190 осіб та 850 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 9385 осіб та 1230 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 9255 осіб та 1735 транспортних засобів; “Гнутове” — 6275 осіб та 1175 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 7690 осіб", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що в контрольних пунктах в’їзду-виїзду у середу зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 80/300; “Мар’їнка” — 250/250; “Новотроїцьке” — 25/50; “Гнутове” — 250/150.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі, повідомили прикордонники.

Нагадаємо, понад 34 тис. людей перетнули КПВВ в зоні АТО за добу.