Почти 4,4 тыс. поправок подано к проекту нового избирательного законодательства - нардеп

"О сроках. Этой весной - это очень оптимистичный сценарий. Давайте говорить серьезно. Я, как человек, работающий с этими поправками, сначала в формате подкомитета, мы уже провели несколько заседаний. На прошлом заседании создали рабочую группу, более широкую, из представителей фракций, но она еще не заработала. 4370 поправок. Чтобы вы понимали, за одно заседание подкомитета, которое длится 3 часа, где-то проходим 100 поправок. Ну, где-то уже 400 из четырех тысяч прошли за месяц работы. И это еще не было достаточно дискуссионных правок. Была преамбула, избирательные права, когда дойдем к барьеру, там будет ... ", - сказал Черненко.

При этом нардеп добавил: "Но действительно, если будет решение фракций, руководителей Верховной Рады, скажут, что вот мы ставим через неделю-две избирательный кодекс, будем по ночам работать, будем на выходные работать - подготовим. В этом как раз - самая маленька проблема. Проблема в другом, что действительно такой серьезный документ, включающий проведение трех типов выборов, ЦИК, реестр избирателей - очень быстро готовить и не хочется, потому что это очень основательный документ. Во-вторых, на каждом пункте - это же выборы, это касается каждого, каждый депутат имеет свой опыт - позитивний, отрицательный. И спросите у каждого депутата, все в выборах разбираются и главный аргумент - я пять кампаний прошел. Однако еще международные стандарты демократических выборов, есть определенные нюансы избирательных систем ... Давайте будем реалистами. В первом чтении кодекс был принят с минимальным количеством необходимых голосов. Голосом меньше - и он не был бы принят. Вопрос - насколько легко он будет проходить во втором чтении".

Напомним, народный депутат Украины, представитель Президента в ВРУ Ирина Луценко сообщила, что парламент рассмотрит изменения в избирательное законодательство во втором чтении, как только этот документ будет подготовлен профильным комитетом.