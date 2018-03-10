Майже 4,4 тис. поправок подано до проекту нового виборчого законодавства - нардеп

ukru
Ексклюзив
10:32 • 120114 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 102832 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 155621 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 149149 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 194516 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 187176 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 226994 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 132636 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 135654 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 168287 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 115062 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 165775 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 125405 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 170907 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 118528 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 120114 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 155621 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 170885 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 165754 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 226994 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 7245 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 13092 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 27736 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 44380 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 46699 перегляди
Актуальне
Майже 4,4 тис. поправок подано до проекту нового виборчого законодавства - нардеп

Майже 4,4 тис. поправок подано до проекту нового виборчого законодавства - нардеп

Київ • УНН

 • 8747 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. До проекту нового виборчого законодавства подано 4370 поправок. Про це в ефірі "5 каналу" сказав народний депутат Олександр Черненко, передає УНН.

"Щодо строків. Цієї весни – це дуже оптимістичний сценарій. Давайте говорити серйозно. Я, як людина, що працює з цими правками, спочатку у форматі підкомітету, ми вже провели кілька засідань. На минулому засіданні створили робочу групу, ширшу, з представників фракцій, але вона ще не запрацювала. 4370 правок. Щоб ви розуміли, за одне засідання підкомітету, яке триває три години, десь проходимо 100 правок. Ну десь вже 400 з чотирьох тисяч пройшли за місяць роботи. І це ще не було доволі дискусійних правок. Була преамбула, виборчі права, коли дійдемо до бар’єру, отам буде…", – сказав Черненко.

При цьому нардеп додав: "Але справді, якщо буде рішення фракцій, керівників Верховної Ради, скажуть, що ось ми ставимо через тиждень-два виборчий кодекс, будемо ночами працювати, будемо на вихідні працювати – підготуємо. В цьому якраз – найменша проблема. Проблема в іншому, що справді такий серйозний документ, що включає проведення трьох типів виборів, ЦВК, реєстр виборців – дуже швидко готувати і не хочеться, тому що це дуже ґрунтовний документ. По-друге, на кожному пункті – це ж вибори, це стосується кожного, кожен депутат має свій досвід – позитивний, негативний. І спитайте в кожного депутата, всі у виборах розбираються і головний аргумент – я ж п'ять кампаній пройшов. Проте ще є міжнародні стандарти демократичних виборів, є певні нюанси виборчих систем… Давайте будемо реалістами. В першому читанні кодекс був прийнятий з мінімальною кількістю необхідних голосів. Голосом менше – і він не був би прийнятий. Питання – наскільки легко він проходитиме в другому читанні".

Нагадаємо, народний депутат України, представник Президента в ВРУ Ірина Луценко повідомила, що парламент розгляне зміни до виборчого законодавства у другому читанні, як тільки цей документ буде підготовлений профільним комітетом. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$73.04
Bitcoin
$87,763.70
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.03
Золото
$3,061.75
Ethereum
$2,064.63