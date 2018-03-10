Майже 4,4 тис. поправок подано до проекту нового виборчого законодавства - нардеп

"Щодо строків. Цієї весни – це дуже оптимістичний сценарій. Давайте говорити серйозно. Я, як людина, що працює з цими правками, спочатку у форматі підкомітету, ми вже провели кілька засідань. На минулому засіданні створили робочу групу, ширшу, з представників фракцій, але вона ще не запрацювала. 4370 правок. Щоб ви розуміли, за одне засідання підкомітету, яке триває три години, десь проходимо 100 правок. Ну десь вже 400 з чотирьох тисяч пройшли за місяць роботи. І це ще не було доволі дискусійних правок. Була преамбула, виборчі права, коли дійдемо до бар’єру, отам буде…", – сказав Черненко.

При цьому нардеп додав: "Але справді, якщо буде рішення фракцій, керівників Верховної Ради, скажуть, що ось ми ставимо через тиждень-два виборчий кодекс, будемо ночами працювати, будемо на вихідні працювати – підготуємо. В цьому якраз – найменша проблема. Проблема в іншому, що справді такий серйозний документ, що включає проведення трьох типів виборів, ЦВК, реєстр виборців – дуже швидко готувати і не хочеться, тому що це дуже ґрунтовний документ. По-друге, на кожному пункті – це ж вибори, це стосується кожного, кожен депутат має свій досвід – позитивний, негативний. І спитайте в кожного депутата, всі у виборах розбираються і головний аргумент – я ж п'ять кампаній пройшов. Проте ще є міжнародні стандарти демократичних виборів, є певні нюанси виборчих систем… Давайте будемо реалістами. В першому читанні кодекс був прийнятий з мінімальною кількістю необхідних голосів. Голосом менше – і він не був би прийнятий. Питання – наскільки легко він проходитиме в другому читанні".

Нагадаємо, народний депутат України, представник Президента в ВРУ Ірина Луценко повідомила, що парламент розгляне зміни до виборчого законодавства у другому читанні, як тільки цей документ буде підготовлений профільним комітетом.