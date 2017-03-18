Почти 37 тисяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52817 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108102 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123492 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182694 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133127 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126587 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118656 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106614 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107633 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Почти 37 тисяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки

Почти 37 тисяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки

Киев  •  УНН

 • 10715 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36,6 тисяч человек и 5,2 тысяч транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 120/150; "Марьинка" - 200/220; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 200/40.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 36,6 тисяч человек и человек и 5200 транспортных средств:

"Майорское" - 8310 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 8055 человек и 1285 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8400 человек и 1705 транспортных средств;

"Гнутово" - 5315 человек и 1150 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 6495 человек.

Как сообщал УНН, ОБСЕ призвала перевести пункты пропуска на Донбассе в круглосуточном режиме.

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