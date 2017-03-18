Почти 37 тисяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

"Майорское" - 120/150; "Марьинка" - 200/220; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 200/40.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 36,6 тисяч человек и человек и 5200 транспортных средств:

"Майорское" - 8310 человек и 1080 транспортных средств;

"Марьинка" - 8055 человек и 1285 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 8400 человек и 1705 транспортных средств;

"Гнутово" - 5315 человек и 1150 транспортных средств;

"Станица Луганская» - 6495 человек.

Как сообщал УНН, ОБСЕ призвала перевести пункты пропуска на Донбассе в круглосуточном режиме.