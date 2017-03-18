Почти 37 тисяч человек пересекли КПВВ в зоне АТО прошедшие сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. За минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 36,6 тисяч человек и 5,2 тысяч транспортных средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГНАУ.
В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения в районе проведения АТО, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
"Майорское" - 120/150; "Марьинка" - 200/220; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 200/40.
В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.
За прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения в целом пересекли 36,6 тисяч человек и человек и 5200 транспортных средств:
"Майорское" - 8310 человек и 1080 транспортных средств;
"Марьинка" - 8055 человек и 1285 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 8400 человек и 1705 транспортных средств;
"Гнутово" - 5315 человек и 1150 транспортных средств;
"Станица Луганская» - 6495 человек.
Как сообщал УНН, ОБСЕ призвала перевести пункты пропуска на Донбассе в круглосуточном режиме.