Майже 37 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 36,6 тисяч осіб та 5,2 тисяч транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:
“Майорське” — 120/150; “Мар’їнка” — 200/220; “Новотроїцьке” — 30/30; “Гнутове” — 200/40.
На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.
Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 36,6 тисяч осіб та 5,2 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 8310 осіб та 1080 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 8055 осіб та 1285 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 8400 осіб та 1705 транспортних засобів;
“Гнутове” — 5315 осіб та 1150 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 6495 осіб.
Як повідомляв УНН, ОБСЄ закликала перевести пункти пропуску на Донбасі в цілодобовий режим.