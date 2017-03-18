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Майже 37 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

Майже 37 тисяч осіб перетнули КПВВ в зоні АТО минулої доби

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. За минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в'їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 36,6 тисяч осіб та 5,2 тисяч транспортних засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

В контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення АТО, сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилося така кількість транспортних засобів:

“Майорське” — 120/150; “Мар’їнка” — 200/220; “Новотроїцьке” — 30/30; “Гнутове” — 200/40.

На цей час усі КПВВ працюють в штатному режимі.

Протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом перетнули 36,6 тисяч осіб та 5,2 тисяч транспортних засобів:

“Майорське” — 8310 осіб та 1080 транспортних засобів;

“Мар’їнка” — 8055 осіб та 1285 транспортних засобів;

“Новотроїцьке” — 8400 осіб та 1705 транспортних засобів;

“Гнутове” — 5315 осіб та 1150 транспортних засобів;

“Станиця Луганська” — 6495 осіб.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ закликала перевести пункти пропуску на Донбасі в цілодобовий режим.

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