Майкл Дуглас получил звезду на Аллее славы Голливуда

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107566 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115161 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153245 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 146943 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137638 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128763 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172977 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118123 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141674 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145421 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Майкл Дуглас получил звезду на Аллее славы Голливуда

Майкл Дуглас получил звезду на Аллее славы Голливуда

Киев  •  УНН

 • 9345 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. Актер Майкл Дуглас удостоился во вторник именной звезды на Аллее славы Голливуда в Лос-Анджелесе (штат Калифорния), которая ознаменовала его 50-летия в шоу-бизнесе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местную редакцию NBC.

“Это великая честь для меня, а я не становлюсь моложе. Я хочу насладиться этим с моей (семьей)”, — заявил 74-летний артист. Эта звезда стала 2648-й на голливудской аллее славы и находится недалеко от звезды отца Дугласа — 101-летнего голливудского актера Кирка Дугласа, который присутствовал на церемонии открытия памятного знака. Поддержать Майкла Дугласа также пришла его супруга Кэтрин Зета-Джонс и коллега по съемочной площадке фильма “Китайский синдром” (The China Syndrome, 1979) актриса Джейн Фонда.

Майкл Дуглас родился 25 сентября 1944 года в Нью-Брансуик (штат Нью-Джерси) в семье американского актера Кирка Дугласа. Первой ролью, которая принесла Дугласу известность, стала роль в сериале “Улицы Сан-Франциско” (The Streets of San Francisco, 1972-1977). По-настоящему популярным он стал, снявшись в романтической комедии “Роман с камнем” (Romancing the Stone, 1984). Затем последовали роли в таких картинах, как “Роковое влечение” (Fatal Attraction, 1987), “Уолл-стрит” (Wall Street, 1987) (за роль в этом фильме Дуглас получил премию “Оскар”) и в нашумевшем фильме “Основной инстинкт” (Basic Instinct, 1992).

Дуглас также успешно занимался продюсированием. Картина “Пролетая над гнездом кукушки” (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975), в которой он выступил продюсером, стала настоящим хитом и была удостоена пяти “Оскаров”, в том числе в номинации “Лучший Фильм года”.

Как сообщал УНН, Алека Болдуина задержали после драки в Нью-Йорке.

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