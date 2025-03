Майкл Дуглас отримав зірку на Алеї слави Голлівуду

“Це велика честь для мене, а я не стаю молодше. Я хочу насолодитися цим з моєї (сім’єю)”, — заявив 74-річний артист. Ця зірка стала 2648-ю на голлівудській алеї слави і знаходиться недалеко від зірки батька Дугласа — 101-річного голлівудського актора Кірка Дугласа, який був присутній на церемонії відкриття пам’ятного знака. Підтримати Майкла Дугласа також прийшла його дружина Кетрін Зета-Джонс і колега по знімальному майданчику фільму “Китайський синдром” (The China Syndrome, 1979) актриса Джейн Фонда.

Майкл Дуглас народився 25 вересня 1944 року в Нью-Брансвіку (штат Нью-Джерсі) в сім’ї американського актора Кірка Дугласа. Першою роллю, яка принесла Дугласу популярність, стала роль в серіалі “Вулиці Сан-Франциско” (The Streets of San Francisco, 1972-1977). По-справжньому популярним він став, знявшись в романтичній комедії “Роман з каменем” (Romancing the Stone, 1984). Потім були ролі в таких картинах, як “Фатальний потяг” (Fatal Attraction, 1987), “Уолл-стріт” (Wall Street, 1987) (за роль в цьому фільмі Дуглас отримав премію “Оскар”) і в гучному фільмі "Основний інстинкт “(Basic Instinct, 1992).

Дуглас також успішно займався продюсуванням. Картина “Політ над гніздом зозулі” (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975), в якій він виступив продюсером, стала справжнім хітом і була удостоєна п’яти “Оскарів”, у тому числі в номінації “Найкращий фільм року”.

