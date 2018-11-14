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Майкл Блумберг пообещал в феврале решить, баллотироваться ли в президенты США в 2020 году

Майкл Блумберг пообещал в феврале решить, баллотироваться ли в президенты США в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 8964 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг не позднее февраля 2018 определится, будет ли он баллотироваться в президенты США в 2020 году. Об этом Блумберг сообщил в интервью информационному агентству Associated Press, передает УНН.

“Я считаю, что это можно сделать не позднее января-февраля, раньше нельзя собрать необходимую для этого информацию”, — пояснил экс-мэр. Он считает преждевременным говорить о своих шансах победить на следующих президентских выборах.

“День благодарения (22 ноября), Рождество (25 декабря) и потом первые недели января — вот когда действительно нужно сесть, поговорить с советниками и задать себе вопрос, есть ли у меня шанс. Я полагаю, что понимаю, зачем мне баллотироваться. Я полагаю, что знаю, как следует поступать этой стране и как поступать мне. Но я не знаю, возможно ли это”, — признал Блумберг.

76-летний миллиардер с 2002 по 2013 год занимал пост мэра Нью-Йорка. Он также известен как основатель одноименного агентства финансовых новостей и филантроп. В конце прошлого года Блумберг пожертвовал 50 млн долларов на реализацию программ по снижению зависимости от угля и переходу на возобновляемые источники энергии. Экс-мэр Нью-Йорка считается одним из богатейших людей Америки — в январе 2018 года журнал Forbes оценил его состояние в 50,8 млрд долларов.

Блумберг долгие годы являлся членом Демократической партии, однако перед тем, как выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Нью-Йорка в 2001 году, перешел в Республиканскую партию. В 2007 году он баллотировался на второй срок как независимый политик. В октябре этого года он зарегистрировался в качестве сторонника Демократической партии.

Напоминаем, Байден пообещал определиться с планами на президентские выборы после Нового года.

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