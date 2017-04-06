Будущее председательство Эстонии в ЕС станет шансом для демонстрации рефом в Украине - премьер Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Будущее председательство Эстонии в Европейском союзе, которое начнется в июле 2017 текущего года, станет шансом для Украины в демонстрации реформ и углублении европейской интеграции Киева, заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас на многосторонней встрече глав правительств Украины, Латвии, Литвы и Эстонии. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Кабмина.
"Важность нашей встречи в таком формате (формате глав правительств) трудно переоценить, особенно сегодня, когда усиливаются попытки подорвать правила международного порядка и общих ценностей. В июле начнется председательство Эстонии в Евросоюзе. И это шанс для Украины, чтобы представить результат реформ и усилить сотрудничество со странами ЕС", - заявил Юри Ратас.
Он также подчеркнул, что от Украины ждут эффективной борьбы с коррупцией, улучшения делового климата, и Евросоюз, институт Восточного партнерства и Эстония, в частности, готовы помогать Киеву на этом пути.
Отметим, что сегодня в Киеве в рамках работы Украинской-Балтийского форума глав правительств и Киевского форума по безопасности состоялась многосторонняя встреча премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с премьер-министрами Эстонии Ю.Ратасом, Литвы - Саулюсом Сквярнялисом и Латвии - Марисом Кучинскисом .
Напомним, что Эстония будет председательстовать в ЕС в течение шести месяцев, начиная с 1 июля 2017 года.
Как сообщал УНН, 6 апреля премьер-министр Эстонии подчеркнул незыблемость санкций ЕС против России.