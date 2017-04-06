Майбутнє головування Естонії в ЄС стане шансом для демонстрації рефом в Україні - прем'єр Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Майбутнє головування Естонії в Європейському союзі, яке розпочнеться в липні 2017 року поточного року, стане шансом для України в демонстрації реформ та поглибленні європейської інтеграції Києва, наголосив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас на багатосторонній зустрічі голів урядів України, Латвії, Литви та Естонії. Про це передає УНН з посиланям на прес-службу Кабміну.
"Важливість нашої зустрічі в такому форматі (форматі глав урядів) важко переоцінити особливо сьогодні, коли посилюються спроби підірвати правила міжнародного порядку та наших спільних цінностей. В липні розпочнеться головування Естонії в Евросоюзі. І це шанс для України аби представити результат реформ та посилити співпрацю з країнами ЄС", - заявив Юрі Ратас.
Він також підкреслив, що від України чекають ефективної боротьби з корупцією, покращення ділового клімату, і Євросоюз, інститут Східного партнерства та Естонія, зокрема, готові допомагати Києву на цьому шляху.
Зазначимо, що сьогодні в Києві в рамках роботи Українсько-Балтійського форуму голів урядів та Київського безпекового форуму відбулася багатостороння зустріч прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана з прем'єр-міністрами Естонії Ю.Ратасом, Литви - Саулюсом Сквярнялісом та Латвії - Марісом Кучінскісом.
Нагадаємо, що Естонія голосуватиме в ЄС впродовж шести місяців, починаючи з 1 липня 2017 року.
Як повідомляв УНН, 6 квітня прем'єр-міністр Естонії наголосив на непорушності санкцій ЄС проти Росії.