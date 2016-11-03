Будущий памятный знак Героям Небесной Сотни в Кропивницком планируют внести в перечень памятников истории и культуры
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 3 ноября. УНН. Будущий памятник или памятную доску подвига Героев Небесной Сотни в Кропивницком планируют внести в перечень памятников истории и культуры чтобы этот объект был под защитой государства на все поколения. Об этом во время совещания в ОГА сообщил заместитель председателя облгосадминистрации Сергей Коваленко.
"Я, как сознательный гражданин уверен, что будущий памятный знак должен находиться под защитой государства, чтобы спустя годы коммунальщики не смогли демонтировать его", - сказал С.Коваленко.
Также он добавил, что памятник, который сейчас есть на площади Героев Майдана, не будет демонтирован, пока в областном центре не обустроят место, куда можно будет прийти и возложить цветы.
Кроме того, в ОГА считают, что нельзя разделять Героев Небесной Сотни и павших участников АТО, а значит монумент должен увековечить людей, которые принимали и принимают участие в защите Украины.