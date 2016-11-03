Будущий памятный знак Героям Небесной Сотни в Кропивницком планируют внести в перечень памятников истории и культуры

"Я, как сознательный гражданин уверен, что будущий памятный знак должен находиться под защитой государства, чтобы спустя годы коммунальщики не смогли демонтировать его", - сказал С.Коваленко.

Также он добавил, что памятник, который сейчас есть на площади Героев Майдана, не будет демонтирован, пока в областном центре не обустроят место, куда можно будет прийти и возложить цветы.

Кроме того, в ОГА считают, что нельзя разделять Героев Небесной Сотни и павших участников АТО, а значит монумент должен увековечить людей, которые принимали и принимают участие в защите Украины.