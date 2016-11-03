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Майбутній пам'ятний знак Героям Небесної Сотні у Кропивницькому планують внести до переліку пам'яток історії і культури

Майбутній пам'ятний знак Героям Небесної Сотні у Кропивницькому планують внести до переліку пам'яток історії і культури

Київ • УНН

 • 6911 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Майбутній пам’ятник або пам’ятну дошку подвигу Героїв Небесної Сотні у Кропивницькому планують внести до переліку пам’яток історії і культури аби цей об’єкт був під захистом держави на всі покоління. Про це під час наради в ОДА повідомив заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко.

“Я, як свідомий громадянин впевнений, що майбутній пам’ятний знак повинен знаходитись під захистом держави, щоб через роки комунальники не змогли демонтувати його”, — сказав С.Коваленко.

Також він додав, що той пам’ятник, який зараз є на площі Героїв Майдану, не буде демонтований, поки в обласному центрі не облаштують інше місце, куди можна буде прийти і покласти квіти.

Крім того в ОДА вважають, що не можна розділяти Героїв Небесної Сотні та полеглих учасників АТО, а значить монумент має увіковічнити людей, які брали і беруть участь у захисті України.

Українські Національні Новини

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