Майбутній пам'ятний знак Героям Небесної Сотні у Кропивницькому планують внести до переліку пам'яток історії і культури
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 листопада. УНН. Майбутній пам’ятник або пам’ятну дошку подвигу Героїв Небесної Сотні у Кропивницькому планують внести до переліку пам’яток історії і культури аби цей об’єкт був під захистом держави на всі покоління. Про це під час наради в ОДА повідомив заступник голови облдержадміністрації Сергій Коваленко.
“Я, як свідомий громадянин впевнений, що майбутній пам’ятний знак повинен знаходитись під захистом держави, щоб через роки комунальники не змогли демонтувати його”, — сказав С.Коваленко.
Також він додав, що той пам’ятник, який зараз є на площі Героїв Майдану, не буде демонтований, поки в обласному центрі не облаштують інше місце, куди можна буде прийти і покласти квіти.
Крім того в ОДА вважають, що не можна розділяти Героїв Небесної Сотні та полеглих учасників АТО, а значить монумент має увіковічнити людей, які брали і беруть участь у захисті України.