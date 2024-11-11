Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

Компания Mattel оказалась в центре скандала после того, как на упаковке новых кукол, созданных в партнерстве с фильмом Universal Pictures "Wicked", случайно напечатали ссылку на порнографический сайт вместо официальной веб-страницы фильма.

Пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Компания Mattel выпустила куклы, созданные в сотрудничестве с новым фильмом Universal Pictures "Wicked", в специальном издании в преддверии премьеры, которая состоится 22 ноября. Эти куклы, точные копии актеров из фильма, поставляются в упаковке, на которой ошибочно напечатан адрес порнографического веб-сайта вместо официальной ссылки на фильм wickedmovie.com на обратной стороне упаковки.

Сама же компания Mattel отреагировала на ошибку так:

Компания Mattel узнала о опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel Wicked, продаваемых преимущественно в США, которая имела целью направить потребителей на официальную целевую страницу WickedMovie.com. Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем незамедлительные меры для ее исправления. Родителям сообщаем, что неправильный веб-сайт с ошибкой не подходит для детей. Потребителям, у которых уже есть этот продукт, рекомендуется выбросить упаковку или замаскировать ссылку, а также обратиться в службу поддержки клиентов Mattel для получения дополнительной информации

Также компания выпускала другие игрушки вдохновленные фильмом "Wicked", но на их коробках ссылки на "взрослый сайт" не было. Активные пользователи X тоже отреагировали на эту ситуацию и требуют немедленного увольнения тех, кто не досмотрел.

Напомним

В прошлом году Mattel в представил новую куклу Барби, изображающую человека с синдромом Дауна.