Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол

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На упаковке коллекционных кукол Mattel по мотивам фильма «Wicked» ошибочно напечатали ссылку на порнографический сайт. Компания признала ошибку и рекомендует потребителям замаскировать или выбросить упаковку.

Компания Mattel оказалась в центре скандала после того, как на упаковке новых кукол, созданных в партнерстве с фильмом Universal Pictures "Wicked", случайно напечатали ссылку на порнографический сайт вместо официальной веб-страницы фильма.

Пишет УНН со ссылкой на Fox News.

Компания Mattel выпустила куклы, созданные в сотрудничестве с новым фильмом Universal Pictures "Wicked", в специальном издании в преддверии премьеры, которая состоится 22 ноября. Эти куклы, точные копии актеров из фильма, поставляются в упаковке, на которой ошибочно напечатан адрес порнографического веб-сайта вместо официальной ссылки на фильм wickedmovie.com на обратной стороне упаковки.

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Сама же компания Mattel отреагировала на ошибку так:

Компания Mattel узнала о опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel Wicked, продаваемых преимущественно в США, которая имела целью направить потребителей на официальную целевую страницу WickedMovie.com. Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем незамедлительные меры для ее исправления. Родителям сообщаем, что неправильный веб-сайт с ошибкой не подходит для детей. Потребителям, у которых уже есть этот продукт, рекомендуется выбросить упаковку или замаскировать ссылку, а также обратиться в службу поддержки клиентов Mattel для получения дополнительной информации  

Также компания выпускала другие игрушки вдохновленные фильмом "Wicked", но на их коробках ссылки на "взрослый сайт" не было. Активные пользователи X тоже отреагировали на эту ситуацию и требуют немедленного увольнения тех, кто не досмотрел.

Напомним 

В прошлом году Mattel в представил новую куклу Барби, изображающую человека с синдромом Дауна.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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