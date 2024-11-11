Mattel разместили ссылку на «сайт для взрослых» на упаковке новых кукол
Киев • УНН
На упаковке коллекционных кукол Mattel по мотивам фильма «Wicked» ошибочно напечатали ссылку на порнографический сайт. Компания признала ошибку и рекомендует потребителям замаскировать или выбросить упаковку.
Компания Mattel оказалась в центре скандала после того, как на упаковке новых кукол, созданных в партнерстве с фильмом Universal Pictures "Wicked", случайно напечатали ссылку на порнографический сайт вместо официальной веб-страницы фильма.
Пишет УНН со ссылкой на Fox News.
Компания Mattel выпустила куклы, созданные в сотрудничестве с новым фильмом Universal Pictures "Wicked", в специальном издании в преддверии премьеры, которая состоится 22 ноября. Эти куклы, точные копии актеров из фильма, поставляются в упаковке, на которой ошибочно напечатан адрес порнографического веб-сайта вместо официальной ссылки на фильм wickedmovie.com на обратной стороне упаковки.
Сама же компания Mattel отреагировала на ошибку так:
Компания Mattel узнала о опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel Wicked, продаваемых преимущественно в США, которая имела целью направить потребителей на официальную целевую страницу WickedMovie.com. Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и принимаем незамедлительные меры для ее исправления. Родителям сообщаем, что неправильный веб-сайт с ошибкой не подходит для детей. Потребителям, у которых уже есть этот продукт, рекомендуется выбросить упаковку или замаскировать ссылку, а также обратиться в службу поддержки клиентов Mattel для получения дополнительной информации
Также компания выпускала другие игрушки вдохновленные фильмом "Wicked", но на их коробках ссылки на "взрослый сайт" не было. Активные пользователи X тоже отреагировали на эту ситуацию и требуют немедленного увольнения тех, кто не досмотрел.
Напомним
В прошлом году Mattel в представил новую куклу Барби, изображающую человека с синдромом Дауна.