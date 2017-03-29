Мать, по вине которой умер годовалый мальчик, осудили

Трагедия произошла в октябре 2016 года в с. Антоновка Марьинского района. Местная жительница 1986 г.р., будучи матерью двух малолетних детей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оставила их без присмотра в течение нескольких часов.

В следствие этого, мальчик скатился с дивана, на который мать его неосторожно положила при наличии у ребенка спального места в манеже, упал в установленное рядом ведро с жидкостью для справления естественных потребностей и погиб.

После окончания досудебного расследования обвинительный акт в уголовном производстве направлено в суд для рассмотрения по существу.

Сейчас приговором Кураховского районного суда мать признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком) и ей назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытанием на один год.

Как сообщал УНН, буковинец жестоко избил односельчанина и его малолетних детей.