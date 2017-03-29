Матір, з вини якої помер однорічний хлопчик, засудили

Трагедія сталася у жовтні 2016 року у с. Антонівка Мар’їнського району. Місцева мешканка 1986 р.н., будучи матір’ю двох малолітніх дітей, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, залишила їх без нагляду протягом декількох годин.

Як наслідок цього, хлопчик скотився з дивану, на який мати його необережно поклала при наявності у дитини спального місця в манежі, впав у встановлене поруч відро з рідиною для справляння природних потреб та загинув.

Після закінчення досудового розслідування обвинувальний акт у кримінальному провадженні спрямовано до суду для розгляду по суті.

Наразі вироком Курахівського районного суду мати визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ст.166 КК України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною) та призначено покарання у виді двох років позбавлення волі з випробуванням на один рік.

Як повідомляв УНН, буковинець жорстоко побив односельця та його малолітніх дітей.