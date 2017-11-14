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Матиос: изменения в УПК заблокируют расследования гибели украинских военных во время АТО

Матиос: изменения в УПК заблокируют расследования гибели украинских военных во время АТО

Киев  •  УНН

 • 18037 просмотра

КИЕВ. 14 ноября. УНН. Проголосованные изменения в Уголовный процессуальный кодекс в случае подписания заблокируют расследования гибели украинских военнослужащих во время АТО на Донбассе. Об этом заявил заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во время собеседования для занятия должности в Государственном бюро расследований, передает корреспондент УНН.

"Судебная реформа, проголосованная парламентом, довольно новаторская, достаточно мощная. Она положительно отразится как на общественных отношениях, так и на правовой системе", - сказал А.Матиос.

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В то же время он отметил, что между законодательными новеллами в судебной реформе были "вшиты" такие моменты, которые имеют негативные последствия.

"Была потеряна статья о заочном осуждении. То есть она технически потеряна, проголосованная и изменить пока невозможно. Если будут подписаны изменения в Уголовный процессуальный кодекс, то у нас все судебные расследования в отношении фактов терроризма, обстрелов, гибели наших ребят не будут дорасследованы, поскольку не будет такой процедуры. А по праву мы знаем, что все, что смягчает положение подсудимого или подозреваемого, трактуется в его пользу... Учитывая это, я написал письмо и главе Верховной Рады и Верховному Главнокомандующему (Президент - ред.) о том, к каким последствиям это приведет", - сказал А.Матиос.

Главный военный прокурор отметил, что есть также спорные моменты, которые могут парализовать деятельность следственных органов.

Как сообщал УНН, в ГПУ считают, что изменения в УПК несут целенаправленный ущерб следствию

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