Матіос: зміни до КПК заблокують розслідування загибелі українських військових під час АТО

"Судова реформа, проголосована парламентом, є досить новаторською, досить потужною. Вона позитивно відобразиться як на суспільних відносинах, так і на правовій системі", - сказав А.Матіос.

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Водночас він зауважив, що поміж законодавчими новелами в судову реформу були "вшиті" такі моменти, які мають негативні наслідки.

"Була втрачена стаття про заочне засудження. Тобто вона технічно втрачена, проголосована і змінити поки неможливо. Якщо будуть підписані зміни до Кримінального процесуального кодексу, то у нас всі судові розслідування відносно фактів тероризму, обстрілів, загибелі наших хлопців не будуть дорозслідувані, оскільки не буде такої процедури. А за правом ми знаємо, що все, що пом’якшує становище підсудного чи підозрюваного, трактується на його користь... З огляду на це, я написав листа і голові Верховної Ради і Верховному Головнокомандувачу (Президенту – ред.) щодо того, до яких наслідків це призведе", - сказав А.Матіос.

Головний військовий прокурор зауважив, що є також спірні моменти, які можуть паралізувати діяльність слідчих органів.

Як повідомляв УНН, у ГПУ вважають, що зміни до КПК несуть цілеспрямовану шкоду слідству.