Мать убила собственного полумесячного ребенка в Житомирской области
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 мая. УНН. Полумесячного ребенка убила мать в Житомирской обл., сообщает отдел коммуникации ГУНП в Житомирской обл., передает УНН.
“Сообщение о смерти ребенка в полицию поступило 24 мая поздно вечером, о происшествии правоохранителей сообщили врачи „скорой “. По результатам судебно-медицинской экспертизы малыш умер от переломов костей черепа с повреждением мозга ”, - сообщили в полиции.
Полицейским удалось выяснить, что к гибели ребенка может быть причастна ее собственная 26-летняя мать.
“Женщина призналась, что несколько раз ударила сына рукой, когда не смогла успокоить”, — сообщил начальник Попильнянского отделения полиции Сергей Рябушенко.
Событие было квалифицировано по ч.2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Согласно действующему законодательству женщине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. Или пожизненное лишение свободы.
Напомним, 17 мая мужчине, который до смерти избил младенца на Кировоградщине, объявили о подозрении .