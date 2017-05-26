Мати вбила власну півмісячну дитину на Житомирщині
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 травня. УНН. Півмісячну дитину вбила мати на Житомирщині, повідомляє відділ комунікації ГУ НП у Житомирській обл., передає УНН.
“Повідомлення про смерть дитини до поліції надійшло 24 травня пізно ввечері, про подію правоохоронців повідомили лікарі „швидкої“. За результатами судово-медичної експертизи маля померло від переломів кісток черепа із пошкодженням мозку”, — повідомили у поліції.
Поліцейським вдалось з’ясувати, що до загибелі дитини може бути причетна її власна 26-ррічна матір.
“Жінка зізналась, що кілька разів вдарила сина рукою, коли не змогла заспокоїти”, — повідомив начальник Попільнянського відділення поліції Сергій Рябушенко.
Подію було кваліфіковано за ч.2 ст.115 (Умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України.
Відповідно до чинного законодавства жінці загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 р. або довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 17 травня чоловіку, який до смерті побив немовля на Кіровоградщині, оголосили про підозру.