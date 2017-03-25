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Мать П.Паршова узнала в убитом киллере Д.Вороненкова своего сына

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КИЕВ. 25 марта. УНН. Мать Павла Паршова узнала своего сына в убитом киллере бывшего депутата государственной думы РФ Дениса Вороненкова. Об этом УНН сообщил источник в правоохранительных органах.

Опознание произошло в субботу, 25 марта.

Таким образом, было установлено, что умерший в больнице убийца Д.Вороненкова был именно Павел Паршов.

Как сообщал УНН, стрелявший в экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова, служил в добровольческом батальоне "Донбасс".

Ранее появилась информация, что убийца Д.Вороненкова - Павел Паршов, 1988 года рождения. При этом, согласно данным розыскного учета МВД, Павел Паршов указан как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Указано, что он исчез в 2011 году в Днепропетровской области. В соответствии с указанными в учете данных, его обвиняют по ст.205 ч.2 ст.209 ч.3 УК Украины.

Это имя озвучил и нардеп Антон Геращенко как имя убийцы. Нардеп также сообщил, что П.Паршов в 2015 году был принят в ряды Нацгвардии несмотря на то, что находился в розыске.

Впоследствии в Нацгвардии сообщили, что вероятного убийцу Д.Вороненкова освободили из Нацгвардии через невыполнение контракта.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, на месте нападения были ранены два человека - охранник Д.Вороненкова и стрелок. Последний впоследствии скончался в больнице.

В МВД заявили о розыске второго подозреваемого в убийстве Д.Вороненкова.

Как сообщал УНН, в киллера экс-депутата Госдумы РФ нашли удостоверение участника боевых действий.

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