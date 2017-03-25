Мати П.Паршова впізнала у вбитому кілері Д.Вороненкова свого сина
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Матір Павла Паршова впізнала свого сина у вбитому кілері колишнього депутата державної думи РФ Дениса Вороненкова. Про це УНН повідомило джерело у правоохоронних органах.
Упізнання відбулося у суботу, 25 березня.
Таким чином, було встановлено, що померлий у лікарні вбивця Д.Вороненкова був саме Павлом Паршовим.
Як повідомляв УНН, чоловік, який стріляв у екс-депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова, служив у добровольчому батальйоні “Донбас”.
Раніше з’явилася інформація, що вбивця Д.Вороненкова - Павло Паршов, 1988 року народження. При цьому, згідно з даними розшукового обліку МВС, Павло Паршов вказаний як особа, що переховується від органів прокуратури. Вказано, що він зник у 2011 році на Дніпропетровщині. Відповідно до вказаних у обліку даних, його обвинувачують за ст.205 ч.2 ст.209 ч.3.
Це ім’я озвучив і нардеп Антон Геращенко як ім'я вбивці. Нардеп також повідомив, що П.Паршов у 2015 році був прийнятий до лав Нацгвардії попри те, що перебував у розшуку.
Згодом у Нацгвардії повідомили, що імовірного убивцю Д.Вороненкова звільнили з Нацгвардії через невиконання контракту.
Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.
Також нагадаємо, на місці нападу було поранено двох людей - охоронця Д.Вороненкова і стрілка. Останній згодом помер у лікарні.
У МВС заявили про розшук другого підозрюваного у вбивстві Д.Вороненкова.
Як повідомляв УНН, у кілера екс-депутата держдуми РФ знайшли посвідчення учасника бойових дій.