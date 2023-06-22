Матч века: Маск и Цукерберг согласились драться в клетке

Детали

Маск опубликовал сообщение в твиттере, что он "готов к драке в клетке" с Цукербергом.

"Сообщите где встретимся", - опубликовал скриншот твита Маска с комментарием на это, глава Meta Цукерберг.

"Октагон в Вегасе", - ответил Маск.

Представитель компании Meta сказал изданию, что "эта история в объяснениях не нуждается". Октагоном называется специальная огороженная арена, на которой проходят бои, устраиваемые организацией Ultimate Fighting Championship. Она расположена в Лас-Вегасе, штат Невада.

"У меня в запасе есть замечательный прием, который я называю "морж": я просто лежу на своем противнике и ничего не делаю", - написал в Twitter Илон Маск, которому в конце этого месяца исполнится 52 года.

"Я почти никогда не тренируюсь, кроме того, что иногда подхватываю своих детей и подбрасываю их в воздух", - добавил он.

39-летний Цукерберг уже давно занимается смешанными единоборствами и даже выигрывал турниры по джиу-джитсу. Компания Twitter ни объяснений, ни комментариев не предоставила.

Обмен сообщениями между Маском и Цукербергом сразу стал вирусным. Многочисленные пользователи соцсетей обсуждали, кто же из них может победить в этом бою, другие - публиковали мемы, в том числе смоделированные плакаты, рекламирующие эту битву.

Дополнение

Meta заявила в июне о планах по созданию текстовой социальной сети, призванной составить конкуренцию твиттеру. Идея в том, что пользователи инстаграма, который принадлежит Meta, сразу могут стать подписчиками тех же аккаунтов и в новой текстовой соцсети. Потенциально это может позволить компании привлечь подписчиков с децентрализованных платформ, таких как Mastodon.

Представитель Meta подтвердил ВВС, что платформа находится в разработке. Теоретически она может составить твиттеру Маска более серьезную конкуренцию, чем BlueSky или Mastodon.