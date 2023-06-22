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Матч століття: Маск і Цукерберг погодилися битися в клітці

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Два найвідоміших у світі технологічних мільярдери - Ілон Маск і Марк Цукерберг - домовилися битися один з одним у традиційній клітці для боїв змішаних єдиноборств у Лас-Вегасі, повідомляє ВВС, передає УНН.

Матч століття: Маск і Цукерберг погодилися битися в клітці

Деталі

Маск опублікував повідомлення у твіттері, що він "готовий до бійки в клітці" з Цукербергом.

"Повідомте де зустрінемося", - опублікував скріншот твіту Маска з коментарем на це, голова Meta Цукерберг.

"Октагон у Вегасі", - відповів Маск.

Представник компанії Meta сказав виданню, що "ця історія пояснень не потребує". Октагоном називається спеціальна обгороджена арена, на якій відбуваються бої, що влаштовуються організацією Ultimate Fighting Championship. Вона розташована в Лас-Вегасі, штат Невада.

"У мене в запасі є чудовий прийом, який я називаю "морж": я просто лежу на своєму супротивнику і нічого не роблю", - написав у Twitter Ілон Маск, якому наприкінці цього місяця виповниться 52 роки.

"Я майже ніколи не тренуюся, крім того, що іноді підхоплюю своїх дітей і підкидаю їх у повітря", - додав він.

39-річний Цукерберг уже давно займається змішаними єдиноборствами і навіть вигравав турніри з джиу-джитсу. Компанія Twitter ні пояснень, ні коментарів не надала.

Обмін повідомленнями між Маском і Цукербергом одразу став вірусним. Численні користувачі соцмереж обговорювали, хто ж із них може перемогти в цьому бою, інші - публікували меми, зокрема й змодельовані плакати, що рекламують цю битву.

Доповнення

Meta заявила в червні про плани зі створення текстової соціальної мережі, покликаної скласти конкуренцію твіттеру. Ідея в тому, що користувачі інстаграма, який належить Meta, одразу можуть стати передплатниками тих самих акаунтів і в новій текстовій соцмережі. Потенційно це може дати змогу компанії залучити підписників з децентралізованих платформ, таких як Mastodon.

Представник Meta підтвердив ВВС, що платформа перебуває в розробці. Теоретично вона може скласти твіттеру Маска серйознішу конкуренцію, ніж BlueSky або Mastodon.

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