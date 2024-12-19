Мать спасла шестерых детей из горящего дома на Николаевщине
Киев • УНН
В селе Владимировка загорелся частный дом из-за короткого замыкания электросети. Мать вывела шестерых детей в возрасте от 4 до 15 лет, сама получила ожоги и была госпитализирована.
В Николаевской области во время пожара мать спасла шестерых детей, сообщили в четверг в ГСЧС Украины, пишет УНН.
Детали
В селе Владимировка Вознесенского района загорелся частный жилой дом. Огонь быстро распространился, помещение наполнилось густым дымом.
В доме находилась женщина с шестью детьми - двумя сыновьями и четырьмя дочерьми в возрасте от 4 до 15 лет.
«Мать оперативно вывела детей во двор, они не пострадали. Женщина получила ожоги и отравилась продуктами горения. Ее госпитализировали в больницу», - рассказали в ГСЧС в соцсетях.
Спасателей вызвал сосед, они ликвидировали пожар площадью 100 кв. м. Предварительная причина возгорания - короткое замыкание электросети.
В Украине произошло более 9500 пожаров из-за проблем с электросетями: есть жертвы13 дек. 2024, 09:42 • 12616 просмотров