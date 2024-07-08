Массированная атака рф на Украину унесла жизни 31 человека, повреждены 53 объекта - полиция

В результате российской атаки на Киев уже известно о 21 погибшем - ГСЧС минута назад • 628 просмотра

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В Киеве после ударов рф на путях "красной" линии метро нашли опасные предметы. Движение поездов уже возобновили 18 минут назад • 14802 просмотра

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