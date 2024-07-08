Массированная атака рф на Украину унесла жизни 31 человека, повреждены 53 объекта - полиция
Киев • УНН
В результате массированной российской атаки на Украину погиб 31 человек (11 в Днепропетровской области, 17 в Киеве) и 123 ранены (59 в Киеве, 62 в Днепропетровской области, 2 в Киевской области), повреждены 53 объекта по всей стране.
В результате массированной атаки российских войск на Украину погиб 31 человек, повреждены 53 объекта по всей стране, сообщили в Нацполиции, пишет УНН.
В результате массированной атаки рф по состоянию на 15:30 известно о 31 погибшем и 123 раненых по Украине
Указано, что повреждены 53 объекта.
Как сообщается, погиб 31 человек:
11 - на Днепропетровщине,
17 - в Киеве.
123 ранены:
59 - в городе Киеве,
62 - в Днепропетровской,
2 - в Киевской областях.
На местах обстрелов продолжают работать полицейские и другие профильные службы. Продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов.
Количество пострадавших в Киеве в результате атаки рф возросло до 96, среди них - трое детей8 июля 2024, 12:56 • 9010 просмотров