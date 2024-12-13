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Массированная атака РФ на ТЭС: ДТЭК сообщает о серьезных повреждениях

Массированная атака РФ на ТЭС: ДТЭК сообщает о серьезных повреждениях

Киев  •  УНН

 • 9104 просмотра

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Утром 13 декабря российские войска нанесли очередной массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК. Это уже девятая атака на объекты компании, в результате которой серьезно повреждено оборудование ТЭС.

Утром 13 декабря российские войска нанесли массированный удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, в результате чего было серьезно повреждено оборудование ТЭС, сообщили в пресс-службе ДТЭК, передает УНН.

Сегодня, 13 декабря, россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Атакованы теплоэлектростанции ДТЭК. По предварительной информации, пострадавших нет. В результате массированной атаки было серьезно повреждено оборудование ТЭС. После окончания обстрелов энергетики оперативно приступили к устранению их последствий и восстановлению работы оборудования

- говорится в сообщении ДТЭК.

В компании отметили, что в этом году это уже двенадцатая массированная атака на украинскую энергетику и девятая массированная атака на энергетические предприятия компании.

Всего с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 200 раз.

Дополнение

Утром 13 декабря рф атаковала объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

Также российские войска нанесли удары по энергетическим объектам Львовской области, однако обошлось без пострадавших.

В Тернопольской области зафиксированы "негативные последствия" в результате ракетной атаки рф, жертв нет, критическая инфраструктура работает в штатном режиме.

Добавим

Стоит отметить, что россияне постоянно пытаются модифицировать и модернизировать все имеющиеся у них типы ракет и дронов, которые применяют для атак по Украине. Специалисты ГНКИСЭ в комментарии УНН рассказали, о каких именно особенностях идет речь и какую роль играют западные комплектующие в изменениях вражеского оружия. Противник использует не только западные компоненты.

По словам директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александра Рувина, компоненты для БПЛА, которыми враг атакует Украину, поставляют около 50 производителей из Китая. Кроме того, эксперты ГНКИСЭ установили, что российские ракеты Х-69, которыми оккупанты бьют по Украине, созданы из нескольких видов вооружения и имеют иностранные комплектующие.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
dtekДТЭК
ukrainaУкраина